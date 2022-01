Inserita in Cultura il 10/01/2022 da Patrizia Carcagno Arrivata la Befena per i bambini e ragazzi della Puglia grazie ad ANAS Puglia e all´ASD Vita in Moto *AnasEpifania*



Il 6 Gennaio a Torre a Mare c/o il *Centro Servizi Famiglie* è arrivata la Befana in Moto.

L´evento organizzato dall´asd *Vita in Moto* è stato condiviso dalla OdV *Gens Nova* e dalle APS *Al Nour - Art Fashion Dream - A Sud del Racconto - Empateya - OltreZero - Sognando la Ribalta - Tavole Magiche* tutte appartenenti alla *Rete Associativa Anas* che si sono rese sensibili e tramite aziende e loro soci, hanno dato vita ad una manifestazione che ha toccato il cuore di tutti noi, che abbiamo visto sorridere i ragazzini diversamente abili ai quali sono stati donati gli innumerevoli regali



A nome mio e del Consiglio Direttivo Anas Puglia vanno i più fervidi ringraziamenti per la sensibilità dimostrata.





Il Presidente

Luigi Favia

AnasPuglia