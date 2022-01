Inserita in Cultura il 10/01/2022 da Patrizia Carcagno Convocata dalla presidenza nazionale riunione dei responsabili sanità 118 della rete Anas Si è svolta come da programma la riunione calendarizzata dalla presidenza nazionale a cui hanno partecipato tutti i presidenti regionali, per discutere della progettazione 2022 e soprattutto per accordarsi sulle procedure e le modalità da seguire con riferimento ai bandi in scadenza ed, in particolare, quelle rivolte alle o.d.v. che operano nel mondo sanitario.



I lavori programmati alle ore 18 sono stati coordinati dalla portavoce nazionale e dal responsabile sanità Flavio Ronzi, il quale dopo aver portato i saluti della presidenza nazionale, ha illustrato quali sono le esigenze della rete associativa per potere presentare l´istanza al ministero per i contributi per l´acquisto dei mezzi con riferimento al bando in corso con scadenza 31 dicembre.



Il presidente della consulta Flavio Ronzi, dopo aver illustrato le strategie della rete associativa, ha concordato con i presidenti regionali una successiva riunione che dovrà svolgersi il prossimo martedì alle ore 18, dove dovranno anticipare, oltre che hai presidenti regionali, tutti i responsabili della sanità della rete associativa di ogni singola regione al fine di predisporre tutta la documentazione entro il 20 gennaio per poi inoltrarla, così com´è prescritto dal bando al ministero per chiedere i contributi.



Con l´occasione, il Dottor Ronzi ha precisato, che in alcune regioni, la rete associativa con riferimento al mondo sanitario è leggermente debole e conseguentemente sarebbe opportuno, che tutti i presidenti si attivino per sostenere quelle regioni dove ci sono delle difficoltà legate prevalentemente ad un modo di gestire la sanità particolarmente complesso e affidato, tra virgolette, alle solite note associazioni.



A tal fine ha evidenziato i grandi risultati che sono stati raggiunti in Sardegna, dove la rete Anas sanità è la prima in assoluto e dove il presidente regionale è stato inserito nella consulta sanità dell´assessorato alla sanità.



Inoltre ha illustrato anche i risultati raggiunti in Lombardia, dove sono state già organizzati dei corsi di riqualificazione del personale sanitario con riferimento ai volontari affiliati alla rete Anas. Infine, il responsabile della sanità del Piemonte, ha illustrato i risultati raggiunti dalla rete sanitapiemonte.it e ha precisato che ormai si è presenti in più province e che da quest´anno, salvo ulteriori difficoltà create non tanto dai funzionari regionali quanto da un sistema chiuso della sanità, anche l´Anas dovrà fare parte della consulta della regione.



Anche il responsabile della Liguria ha evidenziato i risultati ottenuti. Non ha partecipato alla riunione il responsabile della sanità della Campania per un problema legato alla comunicazione, così come non ha partecipato il responsabile sanità del Puglia. A tal fine il presidente alla consulta Ronzi ha ritenuto opportuno aggiornare la riunione a martedì 11 alle ore 18 con tutti i responsabili del mondo della sanità.