Inserita in Politica il 10/01/2022 da Patrizia Carcagno Scaduti i termini per l´iscrizione agli esami di certificazione della lingua italiana A2 e B1 La presidenza della rete associativa Anas informa tutti i dirigenti dell´Associazione Cravatta Nazionale che sono scaduti i termini per l´iscrizione all´esame per la certificazione di lingua italiana A2 e B1, certificazione necessaria sia per il rinnovo del permesso di soggiorno che per la richiesta della cittadinanza.



Informa tutti gli iscritti che gli esami, così come concordato, si svolgeranno nelle sedi di Milano e Forlì e che è in corso di valutazione un´eventuale sede anche su Roma.



Tutti gli interessati, quale dirigente dell´Anas, che volessero attivare una classe per gli esami della certificazione di lingua italiana, dovranno telefonare alla sede centrale alla signorina Martina la quale fornirà le informazioni per poter fare le iscrizioni e attivare la sede d´esame.