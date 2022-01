Inserita in Cronaca il 05/01/2022 da Patrizia Carcagno Pernotta in albergo con 80 grammi di droga: arrestato dalla Polizia di Stato Aveva con sé circa 80 grammi di hashish il giovane trapanese arrestato la scorsa settimana dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.

Il ventunenne stava pernottando in un noto albergo della città, quando gli agenti hanno fatto irruzione nella camera, beccandolo con la droga. Sono scattate poi le perquisizioni anche nella sua abitazione ed all´interno della sua vettura. Nel bagagliaio del veicolo sono stati così trovate due mazze da baseball e un passamontagna.

Il giovane è stato pertanto arrestato con l’accusa di detenzione di spaccio e denunciato per porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere, senza giustificato motivo.