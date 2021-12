Inserita in Politica il 24/12/2021 da Patrizia Carcagno Confasi Scuola Sicilia valuta la possibilità di donare tramite la Onlus Orizzonti Futuri i rilevatori di CO2 nell’ambito del progetto “Adotta una scuola”. La Confasi Sicilia Comparto Scuola rende noto ai docenti, ai dirigenti, al personale scolastico, agli alunni e ai genitori che la Onlus "Orizzonti Futuri", impegnata in tutto il territorio nazionale con il Progetto “Adotta una Scuola” si sta adoperando per donare ed installare negli istituti scolastici i rilevatori di CO2. La Confasi darà priorità, in questo caso, alle richieste provenienti dai dirigenti di istituto in cui si segnala la presenza in aula di alunni e/o docenti fragili o di una fragilità nei nuclei familiari in cui vivono gli stessi alunni e/o docenti. Per informazioni sulla modalità di richiesta è possibile contattare la Confasi Sicilia all´indirizzo mail: confasi.sicilia@gmail.com.