Inserita in Sport il 22/12/2021 da Patrizia Carcagno BomGround e BomberCamp avviano una partnership con la Virtus Trapani BomGround e Bomber Camp sono lieti di annunciare un collaborazione con la Virtus Trapani per la stagione sportiva 2021-2022.

Le formazioni della società trapanese che militano nei campionati di basket C femminile ed Under 13 maschile hanno già ricevuto dei sopramaglia che richiamano la community di BomGround streetball e di BomberCamp, da anni radicato nel territorio della Sicilia occidentale.

«Abbiamo scelto di puntare ancora una volta sul nostro territorio – commenta Salvatore Genovese, fondatore di BomberCamp e di BomGround –, avviando una collaborazione che ci auguriamo possa essere duratura nel tempo con progetti di valorizzazione della pallacanestro in Sicilia occidentale. Siamo sempre aperti a nuove partnership e sfide che possano aiutare a crescere lo sport che tanto amiamo».

«È un nostro obiettivo sin dalla fondazione – commenta Federico Tarantino, presidente di BomGround – quello di rendere protagonista lo streetball anche fuori dalla stagione estiva. Abbiamo un lungo programma di eventi, che possono aiutare lo sviluppo della cultura del tre contro tre, tanto amato nei campetti».