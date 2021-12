Inserita in Cultura il 17/12/2021 da Patrizia Carcagno Capelli: l´importanza dello shampoo Avere una chioma folta, luminosa e sana è il desiderio di ogni persona attenta alla propria immagine. E´ importante prendersi cura dei propri capelli con maschere, lozioni e trattamenti specifici, ma in pochi sanno che tra gli step più importanti per il benessere degli stessi vi è la detersione con lo shampoo giusto. Utilizzare un prodotto non adatto al tipo di capello, rischia di comprometterne la salute e la bellezza: i capelli appaiono spenti e sfibrati, si sporcano facilmente e diventano più deboli. Utilizzare lo shampoo specifico per i propri capelli significa esaltarne la bellezza e preservarne la salute nel tempo.



Ad ogni chioma il suo shampoo

Il primo step è saper riconoscere la tipologia di capelli. Riuscire a descrivere in maniera accurata la propria chioma permette di metterne in evidenza pregi e difetti e capire, in tal modo, di cosa i nostri capelli hanno effettivamente bisogno e da cosa è bene stare alla larga. I capelli possono essere di diversi tipi:



- sottili e fragili o spessi e folti

- colorati o naturali

- lunghi o corti

- chiari e/o decolorati

- lisci o ricci

- crespi e secchi o grassi



Ognuna delle diverse tipologie, come confermano gli esperti di L´Oréal capelli



E´ chiaro a tutti che la funzione di ogni shampoo è quella di detergere, ovvero eliminare lo sporco e ogni particella estranea e dannosa dal cuoio capelluto. La differenza tra i vari prodotti la ritroviamo nella formula: alla base lavante vengono aggiunte specifiche sostanze attive atte a migliorare una particolare condizione. Attenzione che il potere benefico di questi attivi potrebbe risultare dannoso se utilizzati su capelli non in target.



Errori comuni nella scelta

L´uso frequente e continuo di shampoo sbagliati causa nel tempo danni alla struttura dei capelli che possono diventare irreparabili. Tra gli errori più comuni vi è il comprare prodotti di scarsa qualità perché a basso prezzo, non sapendo che il guadagno non sarà a carico dei capelli!



Questi prodotti contengono solitamente elevate concentrazioni di tensioattivi aggressivi SLES e SLS che vanno a danneggiare la struttura del capello, privandolo di tutto il sebo che lo riveste e così di ogni protezione. La chioma appare da subito secca e sfibrata e i capelli diventano sottili e fragili. In questi casi bisogna ricorrere a degli shampoo molto delicati e arricchiti con attivi che vadano a riparare i danni. Un esempio di shampoo rinforzante può essere L´Oréal Pro Longer