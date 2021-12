Inserita in Politica il 09/12/2021 da Patrizia Carcagno CSLE esprime soddisfazione per la prima sentenza europea che boccia il Super Green Pass nella scuola Il sindacato CSLE esprime visa soddisfazione per la prima sentenza a livello europeo che dà ragione ai sindacati, come CSLE, che si stanno battendo per il Green Pass scuola e nello specifico per il Super Green Pass e che rafforza una discriminazione inaccettabile. In particolare questa sentenza è stata emessa in Belgio “ per violazione del principio di legalità e di proporzionalità delle misure restrittive e violazione del diritto dell’Unione” Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni anche in Italia ed è quello che si auspica CSLE. “Seguiamo con molta attenzione la vicenda – dichiara il presidente nazionale di CSLE Antonio Labate- e in questa occasione saremo affiancati da validi legali e tra questi l’avvocato di Salerno Olga Milanese, del comitato no green pass”.