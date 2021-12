Inserita in Cronaca il 07/12/2021 da Patrizia Carcagno CASTELVETRANO: DENUNCIATO L’AUTISTA DEL PULLMAN RIMASTO INCASTRATO TRA LA SBARRE DEL PASSAGGIO A LIVELLO È stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, l’autista dell’autobus che alle precedenti 8.45 circa del mattino aveva, verosimilmente per distrazione, occupato il passaggio a livello posto all´intersezione tra questa via Morvillo e la SP81, danneggiando le 2 sbarre in fase di chiusura.

L’uomo, mentre si trovava alla guida dell´autobus (navetta) con tratta urbana, rimaneva incastrato nel mezzo del passaggio ferroviario danneggiando le sbarre che erano in chiusura. Per tale motivo veniva soppressa la corsa con tratta Castelvetrano – Trapani delle 8.50.