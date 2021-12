Inserita in Cultura il 06/12/2021 da Patrizia Carcagno Termini Imerese. A tavola con i Legumi: presentazione libro, conversazione, cena Organizzato da BCsicilia, in collaborazione l’Associazione “Legumi siciliani” e la rivista “Sicilia Agricoltura” si terrà venerdì 10 dicembre 2021 presso la Caffetteria 28 in Piazza Duomo, 7 a Termini Imerese, l’iniziativa “A tavola con i Legumi”. L’articolato programma prenderà il via alle ore 17,30. Dopo la presentazione di Miriam Millonzi, Presidente della Sede BCsicilia di Termini Imerese, è previsto l’incontro con lo scrittore e giornalista Mario Liberto che presenterà il suo ultimo libro “Legumi sostenibili. Buoni per buongustai, vegetariani e vegani”. Dialogherà con l’autore Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale BCsicilia. Seguirà l’incontro con il Biologo e nutrizionista clinico Massimiliano Cerra, che parlerà su “I legumi come pilastro della Dieta Mediterranea”. In conclusione è prevista la Cena a base di legumi. Il menù prevede come antipasto: Insalata di legumi (Ceci, pomodorini, aromi mediterranei - Olio Evo). Primo: Pasta con zuppa di lenticchie (Villalba o stica). Secondo: Hamburger di legumi su letto di macco. Dolce: Cassatelle di ceci e Cioccolato di fagioli. I piatti saranno preparati dallo Chef Federico Miceli con legumi di provenienza rigorosamente siciliana E’ obbligatoria prenotarsi entro il 7 dicembre al 346.8241076 oppure inviare una email: terminiimerese@bcsicilia.it. E’ richiesto il Green Pass.