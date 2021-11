Inserita in Tempo libero il 28/11/2021 da Direttore LA RETE ANAS a sostegno delle famiglie in difficoltà Si è svolta, come da programma, la raccolta di derrata alimentare organizzata nell´ambito del progetto Insieme per Carugate, in occasione della prima domenica di Avvento, dai volontari della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale).



La rete ANAS e le affiliate con i propri volontari ancora una volta protagonista nello sostegno alle famiglie in difficoltà.



Tante le persone che hanno collaborato e che hanno manifestato solidarietà e conseguentemente hanno donato beni alimentari per sostenere Le famiglie.



La Rete ANAS con le affiliate come noto, in passato aveva già realizzato il progetto la "spesa sospesa" che poi è stata utilizzata come progetto da buona parte le associazioni su tutto il territorio nazionale.



Alla luce di quelle che sono stati e che sono i risultati sulla pandemia oltre a sostenere Le famiglie la rete ANAS continua con il progetto di informazione, rivolto principalmente a quei nuclei familiari fragili o che attraversano difficoltà, a sensibilizzarli sulle precauzioni da adottare al fine di prevenire la contaminazione ma, anche e soprattutto evidenziando che qualora si dovesse verificare o accertare un caso di un soggetto affetto dal covid quali sono le misure che devono essere posti in essere al fine di arginare e creare una sorta di protezione al fine di evitare la diffusione del virus sia in famiglia che all´esterno.