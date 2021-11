Inserita in Salute il 27/11/2021 da Patrizia Carcagno Ultimissime Notizie sulla nuova variante Sudafricana C12, è allarme tra gli scienziati: “Molto più contagiosa, buca i vaccini” Un’altra variante, dopo la Delta, fa paura agli scienziati. La mutazione, rilevata in Sudafrica per la prima volta, sarebbe del ceppo C.1.2. Questa spaventa notevolmente il mondo scientifico, in quanto sembrerebbe essere molto più contagiosa della Delta e potrebbe “bucare” i vaccini.

La variante C.1.2

Questa mutazione è stata individuata per la prima volta nel mese di maggio 2021. La variante spaventa e allarma gli scienziati: secondo quanto riportato dal Jerusalem Post questa potrebbe essere molto più contagiosa di quelle fino a ora. Inoltre, i vaccini sarebbero inefficaci contro la nuova mutazione o almeno questo è ciò che sarebbe emerso in nuovo studio prestampato dell’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili del Sudafrica. La mutazione è molto distante dalla primaria, quella di Wuhan, e le varianti sembrerebbero quindi la principale preoccupazione del mondo scientifico.