Inserita in Politica il 26/11/2021 da Patrizia Carcagno IL PREFETTO DI TRAPANI, FILIPPINA COCUZZA, RICEVUTA A PALAZZO MUNICIPALE DAL SINDACO MASSIMO GRILLO Nel corso della visita di cortesia del massimo

esponente governativo, si è discusso di tematiche inerenti la violenza sulle

donne, di sicurezza in citta’ e di educazione alla legalita’







Il Prefetto della provincia di Trapani, ieri pomeriggio, è stato in visita

di cortesia al palazzo Municipale di Marsala. La dottoressa Filippina Cocuzza è

stata ricevuta dal Sindaco Massimo Grillo, presenti anche l’Assessore alle

attività produttive, Oreste Alagna, e il comandante della Polizia Municipale,

Vincenzo Menfi.



Nel corso dell’incontro Sindaco e Prefetto hanno discusso sui delicati e

attuali temi della violenza sulle donne, di sicurezza in Città e di educazione

alla legalità.



Sempre nella mattinata di ieri, su iniziativa del Prefetto di Trapani, si è

tenuto un incontro presso il Palazzo del Governo nel corso del quale è stata

approfondita la tematica della violenza contro le donne alla presenza di una

rappresentanza delle scolaresche della provincia.



Al termine dell’incontro il Sindaco Grillo ha voluto ringraziare il

Prefetto sia per la sensibilità dimostrata che per la sua gentile visita al

Comune di Marsala, peraltro assai apprezzata e gradita.