PALERMO, LA RETE CIVICA DELLA SALUTE AL CORSO SULLE MANOVRE SALVAVITA PER PERSONALE E VOLONTARI DI LEGAMBIENTE DELLE GROTTE DI CARBURANGELI E SANTA NINFA Palermo – Si è tenuto a Villagrazia di Carini, nel centro visitatori della Riserva Naturale Grotta di

Carburangeli, il corso per operatori “laici” di BLSD-PBLSD (supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce).

Il corso ha visto la partecipazione del direttore dell´ente di formazione “Primo Soccorso Trapani” Sebastiano Monticciolo (anche Riferimento Civico della Salute del Comune di Trapani), dell´istruttore Antonino Miceli (anche coordinatore provinciale Trapani della Rete Civica della Salute) e del direttore della Riserva naturale dott. Rosario Di Pietro, coadiuvati dal dott. Vito Badalamenti della S.I.M. (Servizi Integrati di Medicina).



Durante le attività teoriche e pratiche che hanno scandito la giornata di formazione, il personale ed i volontari in servizio nelle aree naturali protette gestite da Legambiente Sicilia (ed in particolare le riserve naturali “Grotta di Carburangeli” e “Grotta di Santa Ninfa”) hanno acquisito le necessarie conoscenze e tecniche di base per poter soccorrere chi, durante le attività di fruizione dei siti di interesse naturalistico, si dovesse trovare in difficoltà e a rischio di vita per arresto cardiaco.



«Diffondere e promuovere la cultura del primo soccorso è di vitale importanza anche in situazioni più complesse come quelle legate alle attività outdoor», ha sottolineato il coordinatore della Rete Civica della Salute (RCS) della provincia di Palermo, avv. Paolo Rugolo, che ha espresso supporto e sostegno all’azione svolta dall´ente di formazione Primo Soccorso Trapani.



