Domenica 21 novembre al Teatro Impero a Marsala la VII edizione del Premio 91025

Domenica 21 novembre alle ore 17.30 al Teatro Impero di Marsala si terrà la VII edizione del 'Premio 91025 - il Premio della Città di Marsala', organizzato dall'Associazione Culturale 'Ciuri', presieduta da Filippo Peralta, con il patrocinio del Comune di Marsala, dell'Ars, di Sicindustria e dell'Airgest. Si tratta dell'evento annuale dedicato a tutte quelle "Eccellenze" che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Marsala.



Nell’ambito del Premio, quest’anno, ci sarà una sezione dedicata alle donne, un momento di intrattenimento che ha come protagoniste donne che rappresentano le istituzioni, per parlare del ruolo delle donne nella società toccando varie tematiche, dal titolo “La forza delle donne”.



Quest’anno il Premio Speciale 91025 verrà consegnato al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.



L’Associazione ‘Ciuri’ dal 2015 porta avanti l’iniziativa di premiare le eccellenze del territorio e nel 2018 ha dato vita al Premio Speciale, conferendolo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; nel 2019 invece lo conferì all’82° Centro Combat/SAR dell’Aeronautica Militare.



Alla cerimonia di consegna al 6° Reggimento sarà presente il Comandante, Colonnello Alberto Nola. In programma l’omaggio della Fanfara alla città di Marsala, con un’esibizione dei bersaglieri in brani tradizionali tipici delle loro specialità per un momento solenne e altamente significativo dal punto di vista istituzionale.



Altri sei i premiati appartenenti al mondo della cultura e dell’arte, dello sport e dell’imprenditoria, la cui identità verrà svelata domenica a partire dalle ore 17.30.



Presenteranno l’evento Ninny Bornice e Jana Cardinale.