Inserita in Tempo libero il 13/11/2021 da Direttore Il Duo pianistico Andrea Bambace e Sabrina Kang Domenica 14 novembre ore 18.30 Chiesa di Sant´Alberto Gli Amici della Musica di Trapani si preparano ad inaugurare la loro stagione CROSSOVER, ospitando il duo pianistico Bambace - Kang per un concerto interamente dedicato alle composizioni di George Gershwin.

Il concerto, che si svolgerà domenica 14 novembre, alle 18.30, nella Chiesa di Sant´Alberto a Trapani, è organizzato in collaborazione con l´ICIT-Istituto di Cultura Italo Tedesco – Trapani e il Goethe Institut.

Andrea Bambace, è stato, per quarant´anni, docente di pianoforte principale al Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano e critico musicale del Quotidiano "Alto Adige"; dallo scorso anno collabora anche con il mensile MUSICA. È autore di varie pubblicazioni e direttore artistico delle associazioni "Musica in aulis" e "Mozart Italia".

Sabrina Kang, sudcoreana, è un´eccellente concertista e didatta, laureata sia in Corea, che al Conservatorio di Bolzano. Bambace e Kang, marito e moglie, suonano in Duo dal 1998, riportando ampi consensi. In duo pianistico hanno approfondito e interpretato un vasto repertorio che va da Clementi e Mozart ai grandi compositori del ´900: Busoni, Respighi, Casella, Pilati, Stravinskij, Bartòk, Gershwin, Bernstein, Copland e Orff. L´attenzione del Duo si concentra anche sulle parafrasi d´Autore di celebri brani operistici di Donizetti, Schubert, Liszt, Glinka e Busoni.