Inserita in Tempo libero il 13/11/2021 da Direttore Formazione per i dirigenti del mondo del Terzo Settore su meet Si è svolto oggi, 13 novembre, dalle ore 15 alle ore 17, il corso di formazione riservato ai dirigenti e partner della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sulla riforma del ondo associativo ed in particolare sull´eminente operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore introdotto con il decreto legislativo 117/17.



I lavori sono stati coordinati dal Presidente Regionale Piemonte Arc. Carlo Natale Procopio, che dopo i saluti ha dato al parola al portavoce della rete ANAS.



Dopo una breve premesse sui temi che sarebbero stati tratti nella giornata odierna durante il corso, la parola è stata data al Presidente della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) Avv. Carmelo Pace, partner ANAS il quale ha evidenziato l´importanza della formazione e della cooperazione in un momento particolarmente delicato per il mondo associativo. Lo stesso ha evidenziato la necessità di replicare iniziative formative di incontri per confrontarsi sullo stato dell´arte della riforma e degli adempimenti ad essa connessa.



L´incontro, nel rispetto della normativa vigente ed al fine di prevenire la diffusione della pandemia è stato organizzato online grazie alla piattaforma di google applicazione Meet.



Oltre al Presidente Carmelo Pace della FITA ha partecipato il presidente dell´ENAC Maurizio Abbate.



Presenti quasi tutti i presidenti Regionale dell´ANAS dalla Sicilia a Trentino.



Gli argomenti all´ordine del giorno sono stati gli adempimenti fiscali con l´entrata in vigore della RUNTS, gli adempimenti per l´iscrizione al prima del 23 novembre e dopo il 23 novembre, le conseguenze fiscali e legali per le associazioni non iscritte al RUNTS, ne per migrazione ne per istanza diretta ed in fine la tematica relativa al mondo sportivo ed alle ONULS. Con riferimento alle ONULS è ´ stato evidenziato il contenuto della circolare e le disposizioni di legge.



La chiusura dei lavoro è stato affidata all´AVV. Carmelo Pace, Presidente FITA, il quale ha ringraziato tutti i partecipanti sia della Rete ANAS che della FITA e dell´ENAC ed ha proposto un tavolo tecnico composto da un rappresentante per ente, con l´auspicio di un incontro a breve per valutare idee proposte relativa alla fase transitoria del RUNTS.