Inserita in Politica il 10/11/2021 da Patrizia Carcagno Confasi Sicilia, Riccardo Montalbano nominato vice coordinatore del comparto Scuola di Agrigento. Riccardo Montalbano, già commissario provinciale della Confasi di Agrigento, è stato nominato vice coordinatore del comparto Scuola. “ La nomina di Montalbano- spiega il responsabile Salvatore Liotta. sarà di aiuto e di supporto all’attività del sindacato in ambito scolastico”. La nomina di Riccardo Montalbano è stata accolta positivamente dalla segreteria regionale della Confasi che tramite il suo presidente Davide Lercara esprime “ soddisfazione per la crescita di adesioni e di presenze nei vari dipartimenti del sindacato con particolare riferimento al settore della Scuola”.

Favara, 10 novembre 2021