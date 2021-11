Inserita in Politica il 08/11/2021 da Patrizia Carcagno Vertenza contratto ecologia, il Comune di Trapani a sostegno dei lavoratori di Energetikambiente In data odierna la Fp Cgil, la Fit Cisl e la Uil trasporti hanno consegnato al Sindaco Giacomo Tranchida un documento che illustra la piattaforma proposta dalle organizzazioni sindacali in sede di tavolo per di rinnovo contrattuale. In detto, documento si evidenzia come un fenomeno grave e che va necessariamente contrastato è quello del c.d. “dumpimg” contrattuale, per effetto del quale talune imprese applicano ai propri dipendenti CCNL con previsioni economico - normative peggiorative, in danno dei lavoratori.

Orbene, rispetto a tale tema l’amministrazione Tranchida ha già più volte rassegnato l´indubbia illegittimità di tale condotta, avendo chiesto alla SRR TRAPANI NORD - in data 4 febbraio 2021 e 11 marzo 2021 e ciò sulla scorta di un parere dell’avvocatura comunale, reso anche alla luce di una sentenza della Corte d’appello di Palermo - di chiedere senza indugio alla Energetikambiente di applicare il CCNL FISE a tutti i dipendenti del cantiere di Trapani, perché ciò è imposto dal bando ed anche dall’offerta della stessa società, che ha parametrato il ribasso d’asta, tenendo conto del costo del lavoro di cui al predetto contratto collettivo.

Il Sindaco e l’Assessore Safina hanno tenuto a precisare come la SSR non può e non deve sfuggire a tale discussione, in quanto tutti i lavoratori hanno diritto all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti di categoria e non è ammissibile assistere silenti a condotte per cui, a parità di lavoro, taluni soggetti percepiscono un emolumento nettamente inferiore a quello loro spettante. In questo senso, il Sindaco ha tenuto a precisare che la questione verrà nuovamente posta dall’Assessore Romano, da poco vice presidente della SSR TRAPANI NORD, al prossimo Consiglio di Amministrazione.