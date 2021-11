Inserita in Sport il 04/11/2021 da Patrizia Carcagno CALCIOMERCATO. IN GRANATA IL CENTROCAMPISTA OLIVERA Trapani, 4 novembre 2021 – F.C. Trapani 1905 comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Agustin Olivera

Centrocampista classe 1992, originario di Montevideo (Uruguay), dove ha iniziato la sua carriera sportiva nelle giovanili del Fenix, arriva in Italia, nel Modena, allora in Serie B, nella stagione 2015/2016, passando poi, nella finestra di mercato invernale, in prestito, al Catanzaro in Lega Pro. Nella stagione 2017/18 torna a Montevideo per poi fare rientro in Italia, nella Luparense a gennaio 2019. Quindi, nella stagione 2019/2020 il passaggio all’Arzachena, squadra che milita nel campionato di Serie D – Girone G, con la quale ha totalizzato complessivamente 58 presenze, di cui 5 nell’attuale stagione.

Agustin Olivera indosserà nel Trapani la maglia numero 16.

Ecco le sue prime parole dopo il suo arrivo in città:

“Le mie aspettative a livello personale sono quelle di fare bene, in una società importante, la cui storia parla da sola. Il Trapani è il Trapani ed appena mi è arrivata la telefonata ho deciso subito di venir qui. Sono assolutamente consapevole del fatto che qui non si può venire a fare solo la metà, ma bisogna fare tanto e bene. A livello di squadra auspico di raggiungere con tutto il gruppo gli obiettivi prefissati ad inizio di campionato. In questo momento si sta passando un momento un po’ difficile, ma ancora il percorso da fare è lungo da qui a fine campionato e c’è tempo per recuperare.

Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista, ho fatto quasi sempre la mezzala, ma anche altri ruoli; sono un centrocampista di quantità e certamente da parte mia non mancherà l’impegno.

Ai tifosi dico di stare tranquilli. So che è difficile perché le aspettative magari erano altre. Però manca ancora tanto e so che da parte mia e dei miei compagni l’impegno non mancherà”.