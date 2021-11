Inserita in Sport il 04/11/2021 da Patrizia Carcagno 24 cinturoni di campione mondiale, 8 argenti e 5 bronzi per il Team Sicilia del Maestro Cesare Belluardo al Campionato MONDIALE XFC 2021 di Roma. Si sono svolti a Roma i Campionati Mondiali di Kick Boxing, MMA (Mixed Martial Arts) e ASI Boxe Promotion organizzati dalla “World Federation” XFC (Xtreme Fighter Champion). Presenti atleti provenienti d’oltreoceano, con Europa e soprattutto Italia al gran completo. La città di Trapani, rappresentata dall’ASD Team Sicilia diretta dal Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan), forte della pratica interdisciplinare svolta in palestra e con una compagine di 10 atleti ha gareggiato in diverse specialità e categorie. I trapanesi sono tutti saliti sul podio per un totale di 37 volte, regalando alla nostra città 24 TITOLI MONDIALI, 8 ARGENTI e 5 BRONZI. Gli atleti di Belluardo hanno disputato match in tutte le specialità presenti al mondiale, sia pieno contatto (nel quale è previsto il KO), che in quello leggero. Nel dettaglio: Davide Belluardo: (figlio del maestro trapanese): due ori, un argento e due bronzi. Alessio Belluardo: (figlio del maestro trapanese): tre ori, due argenti ed un bronzo. Manuel Blunda: un oro ed un argento. Daniele Lombardo: due ori. Antonino Vaccaro: quattro ori. Maria Elena Vaccaro: tre ori ed un bronzo. Rosario Favara: tre ori ed un argento. Anna Bellomo: tre ori ed un argento. Vincenzo Bellomo: due ori e due argenti. Joseph Lentini: Un oro e un bronzo. << In questa kermesse mondiale abbiamo gareggiato e portato almeno una cintura (equivalente della medaglia d’oro) nelle tante discipline e specialità presenti. Tra gli atleti con i nostri colori sociali, di diverse fasce di età (nelle specialità di loro competenza), anche bambini e bambine che sono l’orgoglio della nostra associazione oltre a ragazzi ed adulti. – dichiara il Maestro Cesare Belluardo – Siamo ritornati felicemente a fare sport a livello internazionale in questa stupenda avventura, che si è rivelata una vera festa delle arti marziali e degli sport da combattimento. Ci si è ritrovati con amici provenienti da ogni parte del mondo a cui si aggiungono le nuove rappresentative ed i nuovi Team con i quali si creano ulteriori rapporti di amicizia che rendono l’esperienza del mondiale XFC uno straordinario evento che supera i limiti della pura competizione agonistica.>> – continua il Maestro trapanese – < >

Nella foto: il Maestro Cesare Belluardo, Davide ed Alessio Belluardo, Anna e Vincenzo Bellomo, Antonino e Maria Elena Vaccaro, Manuel Blunda, Rosario Favara, Daniele Lombardo e Joseph Lentini.