Inserita in Salute il 26/10/2021 da Patrizia Carcagno Ospedale di Alcamo. Palmeri (Verdi Europa Verde) chiede audizione in Commissione sanità ARS “Riguardo l’Ospedale di Alcamo ho chiesto una nuova audizione presso la commissione sanità dell’ARS e ho informato anche il Dirigente Generale dell’Assessorato alla Salute, Dott. La Rocca, sulle note criticità del nostro piccolo, ma importante, nosocomio, San Vito e Santo Spirito. Da La Rocca sono ovviamente arrivate rassicurazioni e possibili soluzioni, nel riconoscimento innegabile del fatto che Alcamo è un centro importante demograficamente e territorialmente, soprattutto per il fatto che oggi molti ospedali limitrofi sono stati convertiti in covid hospital. Il punto è che il tempo delle rassicurazioni è terminato e adesso i cittadini si aspettano risposte chiare”. A dirlo Valentina Palmeri deputata all’ARS e portavoce dei Verdi – Verdi Europa. L’attenzione rivolta verso la struttura sanitaria alcamese è altissima, consci del fatto che è necessario un efficientamento dei servizi, soprattutto considerando che parliamo di un piccolo ospedale con un bacino di utenza notevole, che serve diversi comuni vicini e limitrofi, anche della provincia di Palermo, non solo il comune di Alcamo. “Continuerò, comclude Palmeri, a tenere puntati i riflettori su questa vicenda e terrò informati i cittadini su tutti gli sviluppi, perché il diritto alla salute non deve mai diventare un problema per i cittadini”.