Tra inclusione sociale e sostenibilità ambientale progetto ANAS A seguito della riunione del tavolo di concertazione è stato confermato anche la calendarizzazione dei programmi per il mese di novembre per quanto riguarda il progetto insieme per Carugate.



Oltre a quelle che sono le attività calendarizzate e riportate nel volantino, già provato dalla regione Lombardia, il presidente della rete, il quale presiede il tavolo di concertazione, ha sottolineato e comunicato che oltre a quelle attività previste nel calendario, vi sono anche le attività ordinarie dell´associazione. A tal fine ha precisato a tutti gli interessati che la sede L´Oasi del libro è aperto due pomeriggi a settimana al fine di poter ritirare gratuitamente libri, e per coloro che invece volessero donare libri o hanno libri da disfarsi, la sede è felice di poterli ritirare e consegnarli a colore che ne fanno richiesta.



In fine ha precisato che che ogni martedì e giovedì, come da calendario, la sede di via Francesco d´Assisi è aperta sia come disbrigo pratiche come front-office che per eventuali informazioni. Ha precisato altresì, il presidente, che per quanto riguarda il Front Office e disbrigo pratiche è aperta anche la sede dell´anas provinciale di via Pordenone 13 A Milano, facilmente raggiungibile anche con la metro.



La sede, che aperta tutti i giorni, sviluppa e lavora qualsiasi tipo di pratica dal rilascio dello spid alla richiesta di disoccupazione o altre forme di sussidio previste dalla normativa vigente e quant´altro è necessario a chi si trova in difficoltà.