Inserita in Cronaca il 25/10/2021 da Patrizia Carcagno TRAPANI: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ED ESTORSIONE. 35ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI Nel pomeriggio di sabato appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Trapani hanno tratto in arresto P.D. ericino classe 86 per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. I militari operanti, in esecuzione all’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trapani, dopo una serie di accertamenti ed indagini hanno arrestato il 35enne già gravato da precedenti di Polizia. L’odierno provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative dei militari dell’Arma, pienamente condivise dall’A.G., dove è stato evidenziato che l’uomo ha posto in essere, in più occasioni, comportamenti minacciosi, violenti ed ossessivi nei confronti del padre costringendolo anche a consegnare somme di denaro. L’anziano genitore si confidava così con il Comandante di Stazione chiedendo l’intervento dei Carabinieri manifestando che nonostante l’amore provato per il figlio questo era l’unico modo per aiutarlo ad uscire da questo buio tunnel e porre fine a questa terribile situazione. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso il casa circondariale "Pietro Cerulli" di Trapani come disposto dall’A.G. competente.