Inserita in Politica il 18/10/2021 da Patrizia Carcagno Risorgimento Socialista a sostegno dei candidati sindaco Palumbo, Sciabbarrà e Iacono. Coerentemente alla propria linea politica Risorgimento Socialista della provincia di Agrigento sosterrà nel turno di ballottaggio di domenica prossima i candidati sindaco di Favara, Antonio Palumbo, di Canicattì Cesare Sciabbarrà e di Porto Empedocle Salvo Iacono. Il coordinamento regionale di RS ha dato mandato ai propri responsabili locali di sezione di appoggiare questi candidati nella seconda tornata elettorale. I socialisti agrigentini ritengono che questi candati rispondono meglio di altri, alla necessità di cambiamento rappresentando, in concreto, una svolta e una novità per le comunità locali che intendono amministrare per i prossimi anni. Agrigento, 18 ottobre 2021