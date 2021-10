Inserita in Cultura il 18/10/2021 da Patrizia Carcagno Turismo, grande entusiasmo per la destinazione West of Sicily al TTG di Rimini Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha partecipato al TTG di Rimini, una delle fiere più importanti del vecchio continente riguardo il turismo.

"Una manifestazione che simboleggia la ripartenza del settore turistico a cui noi del Distretto non potevamo mancare" afferma la presidente Rosalia dŽAlì.

"Continua, infatti, il grande lavoro di sinergia con lŽAssessorato al Turismo della Regione Siciliano e con lŽassessore Manlio Messina che ha voluto la presenza del desk del Distretto allŽinterno del padiglione della Regione Sicilia. Una collaborazione iniziata ben prima della pandemia e che, adesso, rivede la nostra presenza allŽinterno delle fiere di settore che finalmente sono ripartite. Tanti, inoltre, sono i progetti futuri nel settore fieristico, con la presenza del Distretto Turistico Sicilia Occidentale nei più importanti incontri continentali. Questo territorio va promosso e le fiere sono uno strumento che vogliamo utilizzare per la Sicilia Occidentale. Ringraziamo lŽassessore regionale Messina e tutto lŽAssessorato per questa opportunità" conclude Rosalia dŽAlì.

Il padiglione della Sicilia era tra i più visibili della fiera: tre enormi videowall hanno creato lo sfondo adeguato con i video della Regione e della destinazione West of Sicily ad allietare le folle. Una ripartenza tra circa 700 buyer di oltre 40 Paesi che hanno partecipando ai business meeting per incrociare domanda e offerta.

Il TTG ha superato ben oltre le aspettative, che si avvicinano dunque ai livelli pre-pandemia e che riscuotono un plauso trasversale da parte di tutti gli stakeholder presenti e coinvolti nella costruzione di un messaggio di coraggio e creatività per il settore più colpito a livello globale dallo shock pandemico.

"Grande fermento: era doveroso, per noi – afferma Ninni Pipitone, socio del Distretto, presente per lŽimportante fiera di Rimini -, portare il brand di "West of Sicily" davanti ad una platea internazionale e qualificata come quella del TTG, la fiera più importante per il turismo italiano".

Grande è stata la collaborazione tra il Distretto e lŽAssessorato con la presenza, inoltre, anche dellŽAirgest, la società che si occupa della gestione dellŽaeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, azienda con cui il Distretto giornalmente si confronta per un obiettivo comune: promuovere il territorio e ripartire insieme.