Inserita in Tempo libero il 17/10/2021 da Direttore La violinista castellammarese Laura Sabella a Dubai con l´Orchestra sinfonica nazionale dei conservatori italiani. Il sindaco Nicola Rizzo si congratula con la violinista castellammarese Laura Sabella, che si esibirà domenica 17 ottobre al Dubai Millennium Amphitheatre con l´Onci, orchestra nazionale dei conservatori d´Italia.



Il concerto dal vivo "Musica delle Sfere", è promosso e sostenuto dal Ministero dell´Università e della Ricerca all´interno di Expo 2020 ed è previsto alle ore 18,30 (ora italiana. Dubai ore 20,30)







«Congratulazioni dell´amministrazione e di tutta Castellammare del Golfo alla nostra concittadina che si esibisce ancora una volta su un palcoscenico importantissimo -si congratula il sindaco Nicolò Rizzo. Ricordiamo che nel 2019 si è esibita nel concerto al Quirinale per le celebrazioni della festa della Repubblica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle autorità di Stato. Per Castellammare è motivo di orgoglio in considerazione della bravura, tenacia e passione di Laura Sabella. Auguri e complimenti al nostro giovane talento, certi che raggiungerà ancora altri importantissimi traguardi».







Il concerto



Il Padiglione Italia ha organizzato più eventi culturali per tutta la durata del semestre espositivo: appuntamenti che coinvolgeranno alcuni dei più grandi nomi della musica, del teatro, dell´arte e della danza, che si esibiranno dal vivo a Expo 2020 Dubai. Tra questi il concerto dove si esibirà Laura Sabella.



"La musica incontra lo spazio nel concerto "Musica delle Sfere", che ci trasporta in un viaggio immaginario grazie alla simbiosi tra il genio dei musicisti e le immagini registrate dai nostri satelliti e proiettate sullo schermo. Metaforicamente immersi nella profondità dello spazio, i giovani virtuosi dell´Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani eseguiranno brani tratti dalle colonne sonore di film celeberrimi, composte da due dei nostri più grandi autori di musica per il cinema: Ennio Morricone e Nino Rota