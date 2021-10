Inserita in Politica il 16/10/2021 da Patrizia Carcagno Fondazione Teatro Pirandello, il SAGI chiede di procedere con selezione pubblica per la nomina dell´addetto stampa. Il Sindacato SAGI esprime le sue critiche e perplessità in ordine alla scelta effettuata nel giugno scorso dagli organismi scaduti della Fondazione Teatro Pirandello di prorogare sino alla fine dell´anno l´incarico di addetto stampa. Una scelta opinabile questa, secondo il sindacato dei giornalisti, che auspica adesso, considerato che la Fondazione riceve contributi dal Comune, dal Ministero e dalla Regione siciliana una selezione pubblica per l´incarico relativo alla comunicazione dell´Ente. Il bando, sempre per il SAGI, dovrà tenere conto di alcuni requisiti che privilegiano soprattutto i giornalisti disoccupati e inoccupati, e comunque, il sindacato si dichiara disponibile sin da subito a dare ai futuri vertici della Fondazione il proprio contributo fattivo per la formulazione del bando.

Agrigento, 16 ottobre 2021