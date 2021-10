Inserita in Cultura il 15/10/2021 da Patrizia Carcagno A Segesta sabato 16 ottobre 2021 si terrà il recital poetico “Al Teatro Segesta” a cura dell’Accademia di Sicilia e del Museo Mirabile di Marsala “Al Teatro di Segesta”: è il titolo del recital poetico che si terrà sabato 16 ottobre a partire dalle 9:30. L’evento è organizzato e promosso in sinergia tra l’Accademia di Sicilia, che di recente ha tagliato il traguardo dei venticinque anni, e il Museo Mirabile di Marsala, in provincia di Trapani. Negli spazi del Parco Archeologico, che ha offerto il patrocinio gratuito all’iniziativa, poeti provenienti da tutta la Sicilia declameranno versi in uno scenario di grande impatto ambientale, storico e culturale: Angela Di Girolamo, Angelo Abbate, Antonino Causi, Antonino Schiera, Caterina Mantia, Cinzia Pitingaro, Emanuele Insinna, Enza Mistretta, Francesco Ferrante, Gina Bonasera, Giovanna Fileccia, Giovanni Andrea Marino , Giovanni Teresi, Giuseppe Gaudino, Lidia Glorioso, Maria Patrizia Allotta, Maria Quartana, Pietro Pinzarrone, Pietro Vizzini, Rosa Maria Chiarello, Teresa Riccobono e Salvatore Mirabile. Il recital artistico vedrà la partecipazione straordinaria del duo composto dalla cantante folk Patrizia Genova e dallo scrittore Mario Liberto e degli attori Vito Scarpitta ed Enza Giacalone della Compagnia Teatrale “Sipario”. Nel corso dell’iniziativa, coordinata da Salvatore Mirabile – alla guida dell’omonimo Museo e presidente provinciale di Trapani dell’Accademia di Sicilia – saranno consegnati premi e riconoscimenti. Uno dei momenti più significativi dell’evento, vedrà il conferimento, da parte del professore Tommaso Romano, presidente dell’Accademia di Sicilia, del titolo di accademica onoraria all’archeologa Rossella Giglio, direttrice del Parco Archeologico di Segesta.