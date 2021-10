Inserita in Tempo libero il 06/10/2021 da Rossana Battaglia La Vita Che Non E’ il nuovo singolo del cantautore folk pop siciliano Dex Pascal C.S. Dex Pascal - La Vita Che Non E’ [Singolo] La Vita Che Non E’ il nuovo singolo del cantautore folk pop siciliano Dex Pascal disponibile dal 23 settembre

Torna il cantautore folk pop siciliano Dex Pascal con il nuovo singolo “La vita che non è”. "La vita che non è" è un brano che parla di come spesso ci si ritrovi a indossare una maschera per apparire diversi da quelli che si è per poter essere più simili ai modelli che la società impone. È un’esortazione a essere se stessi sempre: “ma non so che senso ha vivere la vita che non è” con queste parole Dex Pascal mette in dubbio il valore di un´esistenza conformista, chiedendosi se valga davvero la pena vivere una vita che non ci appartiene solo per compiacere chi ci osserva dall’esterno. In questo brano sono più evidenti le influenze del grunge e dell’alternative rock, rispetto ai lavori precedenti.

Scritto da Dex Pascal e prodotto insieme a Silvio Mauro, “La vita che non è” è disponibile su tutte le principali piattaforme streaming e store online a partire dal 23 settembre 2021.

Biografia - Dex Pascal https://linkfly.to/30922zOR4a3 Fabio Aiello , in arte Dex Pascal, è un cantautore originario di Partanna (TP). Si approccia alla musica fin da bambino per poi a 17 anni dedicarsi alla chitarra ed allo scrivere canzoni. Ispirato inizialmente dall’ondata grunge nei suoi primi progetti con cui ha maturato le prime esperienze live, nel 2012 inizia a dare vita al suo attuale percorso come cantautore folk-pop ispirandosi ad artisti come Mannarino , Max Gazzè e Mirkoeilcane , (oltre ai grandi cantautori del passato come De Andrè , Guccini e De Gregori ) ed in cui i suoi testi raccontano delle emozioni che ci accomunano, tra cui non mancano anche critiche e spunti di riflessione sulla società attuale: “La musica è ciò che dà voce ai miei pensieri ed alle mie emozioni. Attraverso di lei racconto me ed il mondo ed i rapporti umani attraverso i miei occhi. La musica, come qualsiasi altra forma d’arte, è un mezzo potente per veicolare emozioni ed è proprio questo quello che più desidero: trasmettere emozioni a chi mi ascolta.” Dex Pascal L’8 marzo 2019 esce il primo singolo ufficiale “Via dalla città”, prodotto insieme al cantautore ossolano Alexo Vitruviano.

Nel giugno e nel settembre dello stesso anno escono i singoli “Una strada dietro l’altra” ed “Un gran finale”. Nell’aprile 2020 pubblica il singolo “Voglio di più”. Dal marzo 2021 torna con i singoli, prodotti insieme a Silvio Mauro, “Libera la libertà”, “Al di là di ogni singolo volto” e “La vita che non è”.

