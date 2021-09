Inserita in Cultura il 27/09/2021 da Cinzia Testa Agrigento, venerdi 1 ottobre consegna Premi SAGI 2021 per “Mestieri e Professioni” a Giuseppe Pedalino e per la “Poesia” a Giuseppe Burgio, in memoria Si svolgerà venerdì prossimo 1 ottobre alle ore 18 presso la sala convegni del Bar Milano in Via Atenea, alla presenza del Segretario Nazionale del SAGI Nino Randisi, la consegna dei Premi Nazionali SAGI per le categorie “Mestieri e Professioni” e “Poesia”. I riconoscimenti sono stati assegnati dal sindacato rispettivamente al prof. Giuseppe Pedalino, docente e consulente, e, in memoria, al poeta agrigentino Giuseppe Burgio. Pedalino, in trent’anni di attività professionale ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi pubblici nei comuni siciliani e in organismi publici (Aifa, Camere di Commercio e Istituti Autonomi Case Popolari). Giuseppe Burgio è stato autore di diversi ed apprezzati volumi di liriche. Nell’occasione alcune poesie saranno lette dalla scrittrice Margherita Biondo.