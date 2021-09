Inserita in Cronaca il 24/09/2021 da Cinzia Testa Marina militare - avvicendamento al comando della stazione elicotteri di Catania La cerimonia del passaggio di consegne avrà luogo presso la Stazione Elicotteri mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 10.00

Mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 10.00, il capitano di vascello Riccardo Buralli lascerà il comando della Stazione Elicotteri di Catania (MARISTAELI) al capitano di vascello Riccardo Leoni, in una cerimonia presieduta dal Comandante delle Forze Aeree (COMFORAER) della Marina Militare, contrammiraglio Marco Casapieri.





La Stazione Elicotteri di Catania, insediatasi sin dal 1963 nel sedime aeroportuale, con oltre 50 anni di presenza attiva, rappresenta sul territorio siciliano un’eccellenza professionale ampiamente conosciuta dalla popolazione locale: è la prima e la più longeva tra le tre Basi che, insieme a quella di Grottaglie (TA) e Luni (SP), rappresentano le principali articolazioni operative del Comando delle Forze Aeree della Marina Militare (COMFORAER).





Costituiscono parte integrante della Base il 2° ed il 3° Gruppo Elicotteri, rispettivamente operanti gli elicotteri delle linee AB SH-212 ed EH-101, assetti in elevata prontezza per imbarcare sulle Unità della Squadra Navale che operano in scenari nazionali ed internazionali.





Il capitano di vascello Riccardo Leoni proviene dal 6° Reparto Aeromobili dello Stato Maggiore Marina dove ricopriva l’incarico di Vice Capo Reparto e sostituirà il comandante Buralli che è stato al comando della MARISTAELI dall’ottobre 2017.





