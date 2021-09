Puliamo il Mondo dai rifiuti, dall’incuria, dall’indifferenza: gli appuntamenti in Sicilia

Inserita in Cronaca il 23/09/2021 da Cinzia Testa Puliamo il Mondo dai rifiuti, dall段ncuria, dall段ndifferenza: gli appuntamenti in Sicilia Tre giorni di volontariato ambientale lungo la penisola per ripulire strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. Partecipa!

24, 25 e 26 settembre 2021 Puliamo il Mondo dai rifiuti, dall段ncuria, dall段ndifferenza

Da 29 anni Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale, promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito negli anni per difendere l誕mbiente e rafforzare il senso di comunità. 轍ualcuno la raccoglierà, motto di questa 29esima edizione, è un messaggio chiaro e diretto: una grande comunità di volontari, senza arrendersi, è pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.

Le attività di pulizia saranno svolte nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale.



Gli appuntamenti in Sicilia







- Venerdì 24 settembre:



Grotte - iniziativa organizzata dal Comune, in collaborazione con Legambiente Circolo Rabat e con gli uffici delle Riserve Naturali "Macalube di Aragona" e "Grotta di SantエAngelo Muxaro" gestite da Legambiente Sicilia, e con il coinvolgimento degli alunni della 5^ classe Primaria e delle classi della Secondaria dellエI.C. "Angelo Roncalli". Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 si provvederà a realizzare lエattività di pulizia lungo la strada comunale sita in contrada Racalmare. Troina - iniziativa organizzata da Legambiente Circolo Ancipa nella quale saranno coinvolti gli alunni delle classi della scuola Primaria che saranno impegnati nella pulizia delle aree verdi nellエintorno dei vari plessi. Allエiniziativa hanno aderito il C.A.I. di Bronte, lエassociazione Traynante, TroinAmbiente, la coop. Sbs Agriservice, la coop. Nuova Presenza e il Gruppo Scout Agesci Troina 1. Enna - iniziativa organizzata dallエI.C. De Amicis in collaborazione con Legambiente Circolo Erei nella quale saranno coinvolti gli alunni di tutti i plessi che fanno capo alla scuola per un totale di 450 partecipanti. Terrasini iniziativa organizzata dal Circolo Legambiente Partinico 敵ino Scasso con l棚stituto comprensivo Giovanni XXIII.

- Sabato 25 settembre:

Piazza Armerina - iniziativa organizzata da Legambiente Circolo Piazzambiente in collaborazione con lエassociazione di Protezione Civile "Armerina Emergenza". Le attività di pulizia interesseranno il Parco Urbano "San Pietro" di Piazza Armerina e si svolgeranno tra le 14:30 e le 18:30. A conclusione dellエiniziativa merenda per i più piccoli e aperitivo per gli adulti presso il CEA gestito dal Circolo. Salemi - iniziativa organizzata dal circolo Valle del Belice, dalle 15:30 alle 18:00, presso lo spiazzale adiacente il centro Kim. All段niziativa parteciperanno esclusivamente i soci del circolo. L誕rea che verrà ripulita si trova in prossimità di una zona popolare dove vengono abbandonati rifiuti di tutti i tipi. Inoltre sarà coinvolto un artista che con i rifiuti raccolti realizzerà un弛pera d誕rte che verrà installata per un mese circa in un誕rea indicata dal comune, per cercare di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell誕bbandono dei rifiuti.



- Domenica 26 settembre



Agrigento - PIM DAI PREGIUDIZI - iniziativa organizzata da Legambiente Circolo Rabat, in collaborazione con gli uffici delle Riserve Naturali "Macalube di Aragona" e "Grotta di SantエAngelo Muxaro" gestite da Legambiente Sicilia, alla quale hanno aderito le associazioni TTT-Tierra Techo Trabajo, I Ragazzi della Trinacria, Team Spiagge Pulite e la comunità della Rete SAI. Le attività di pulizia riguarderanno il boschetto a ridosso della spiaggia in località Maddalusa. Corleone - iniziativa organizzata da Legambiente Circolo "Le due Rocche" e riservata esclusivamente ai soci e a chi vorrà tesserarsi approfittando dellエevento che si svolgerà in orario antimeridiano. Le attività di pulizia e di monitoraggio dei rifiuti interesseranno alcuni bevai storici presenti nel territorio corleonese e che purtroppo spesso diventano ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Troina - iniziativa organizzata da Legambiente Circolo Ancipa in collaborazione con il C.A.I. di Bronte, lエassociazione Traynante, TroinAmbiente, la coop. Sbs Agriservice, la coop. Nuova Presenza e il Gruppo Scout Agesci Troina 1 per ripulire il Parco Baden Powell. Orario di inizio attività ore 9.00 Aidone - iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con Legambiente Circolo Piazzambiente di Piazza Arnerina ed alla quale ha aderito anche lエEcomuseo "I semi di Demetra". Raduno partecipanti ore 9:00 in Piazza Senatore Cordova.

Capo Feto. Margi Spanò ore 10.00. Organizzata dal circolo Marsala Petrosino.



Circolo Legambiente Timpa Ddieri. Passeggiata alla sughereta di Villasmundo 鼎ammina con il guanto. Appuntamento alle ore 9.00 al campo sportivo di Villasmundo



Alcamo - iniziativa organizzata dal Circolo Legambiente Partinico 敵ino Scasso con il liceo Vito Fazio Allmayer

Scicli iniziativa organizzata dal circolo Legambiente Kiafura alla spiaggia di Costa di Carro. Appuntamento alle ore 9.30. Inoltre con Ecotyre intervento in una discarica abusiva per il ritiro di pneumatici

San Giuseppe Jato iniziativa organizzata dal circolo Legambiente G. Giordano presso il Parco giochi comunale 兎x Casa del Fanciullo in via Vittorio Emanuele III, a partire dalle ore 930.





Venerdì 1 ottobre





Partinico iniziativa organizzata dal circolo Legambiente Partinico 敵ino Scasso con il liceo S. Savarino, con IIS M.O. Corbino, con IIS D. Dolci, con IC Archimede La Fata, IC Privitera-Polizzi, con IC Casa del Fanciullo e con la comunità per minori Paideia. Tre le aree oggetto di pulizia: piazza Don Bosco, piazza Progresso, villa Margherita).