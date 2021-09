Inserita in Cronaca il 23/09/2021 da Cinzia Testa Palermo, un contatto diretto con l’Esercito Aperto a Palermo il Polo Informativo, Espositivo e Culturale dell’Esercito in Sicilia, un’occasione per avvicinare ancor di più la Forza Armata al territorio.



Da ieri, un contatto in più con l´Esercito Italiano, il primo nel suo genere. Un punto di riferimento per i giovani che vogliono avvicinarsi alla Forza Armata, una guida garantita da chi ha già percorso la medesima esperienza, fortemente voluto dal Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia. Il Punto Informazioni è accessibile in presenza e da remoto nelle giornate di martedì e giovedì dalle 09.30 alle 12.30. Webinar, chat, telefono, e-mail gli strumenti più diretti per facilitare l’interazione Esercito-territorio.



Accanto alle preziose opportunità informative dedicate ai giovani, alla cittadinanza e alle famiglie dei militari, il Polo Informativo, Espositivo e Culturale dell’Esercito in Sicilia offre un percorso didattico-espositivo che ripercorre la storia della Forza Armata dall´Unità d’Italia e si presenta quale pregevole centro di aggregazione sociale e culturale, grazie alla disponibilità di sale e spazi per conferenze, incontri, concerti, spettacoli e mostre temporanee.



Aperto di martedì e giovedì dalle 09.30 alle 12.30, presso la Caserma Ruggero Settimo, in piazza S. Francesco di Paola 37 a Palermo, il Polo Informativo, Espositivo e Culturale può essere visitato su prenotazione.