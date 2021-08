Inserita in Cultura il 04/08/2021 da Cinzia Testa Al via l’11 agosto la prima edizione del FESTIVAL EGADÀ: Musica, arte e cultura locale, tra le acque cristalline delle Isole Egadi Al via l’11 agosto la prima edizione del “FESTVAL EGADÀ – Musica Arti e Isole”, ambientato nella straordinaria cornice delle Isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo. Un festival giovane e isolano, che racconta le Isole Egadi puntando su artisti prestigiosi di livello nazionale e internazionale. Gli eventi si svolgeranno ad agosto e settembre e metteranno insieme cultura, musica, valorizzazione del territorio, tradizioni locali e divertimento, anche per i più piccoli.



I nomi di punta di questa prima edizione saranno l’artista LOSTE, street artist di fama internazionale (già autore del murales che raffigura Falcone e Borsellino a Palermo), che si esibirà in apertura del Festival nella realizzazione di una straordinaria opera d’arte a cielo aperto. L’8 settembre, il Maestro Angelo Privitera, per oltre 30 anni tastierista di Franco Battiato, insieme al Quartetto italiano (gli archi che hanno accompagnato il Maestro nelle tournée) e al Premio Tenco Fabio Cinti, suoneranno in onore alla scomparsa del Maestro siciliano proponendo i più grandi capolavori.







Il Festival Egadà è organizzato da Gomad Concerti in collaborazione l’Associazione Egadà. E’ finanziato dal Comune di Favignana con il supporto dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, della Regione Siciliana e del Museo Pepoli.











PROGRAMMA







11-12-13 agosto



SAN GIACOMO: L´ARTE CHE ABBATTE I MURI



L´artista di fama internazionale Loste dipingerà un´opera straordinaria sulle mura del vecchio Carcere di San Giacomo, raffigurando un personaggio favignanese ormai divenuto mitologico, simbolo di amore per l´isola, protezione dell´ambiente, purezza e identità del territorio e visione del futuro. Un evento senza precedenti che inaugura un percorso di valorizzazione e restituzione del Castello di San Giacomo alla collettività.



EVENTO GRATUITO







27 e 28 agosto



STREET ISLANDS ARTIST



Un gruppo di straordinari artisti di strada, l’associazione Kiklos, protagonisti del famoso Festival di Valdemone, si esibiranno in 4 spettacoli sensazionali, colorando e rallegrando le strade di Levanzo e Marettimo. EVENTO GRATUITO







8 settembre



OVER AND OVER AGAIN. FRANCO BATTIATO E I 40 DE LA VOCE DEL PADRONE







Nell´anno della morte del grande artista siciliano, uno straordinario concerto per Franco Battiato, con la sua orchestra. Per la prima volta a Favignana, nell´incantevole cornice dell´Ex stabilimento Florio, si esibirà l’orchestra storica di Franco Battiato: il “Quartetto Italiano”, che ha accompagnato Battiato negli ultimi 30 anni di tournè e di carriera. Il Maestro Angelo Privitera, storico pianista e tastierista di Battiato, porterà in scena “Over and over again” uno spettacolo unico nel suo genere, emozionante e commovente, che ripropone i capolavori di Battiato, interpretate dal cantautore Fabio Cinti (vincitore della Targa Tenco). Il concerto, vedrà incursioni della voce originale di Franco che si mescoleranno al live dell’orchestra.



Biglietti disponibili a partire dal 10 Agosto.