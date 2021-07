Inserita in Gusto il 19/07/2021 da Cinzia Testa La cucina genuina di Sisina la contadina Nel mondo delle sofisticazioni di oggi, vi è ancora chi si dedica al recupero del gusto e dei prodotti di una volta. Della cucina povera dei tempi andati, dei piati semplici e gustosi, di facile preparazione.

Ad Aliano, località lucana famosa per essere stato il paese di confino del torinese Carlo Levi, la signora Sisina Fanelli, gestisce la sua taverna “La contadina Sisina” dove da tempo delizia i palati dei passanti di varie parti d’Italia. I suoi piatti richiamano la tradizione antica del territorio dell’entroterra della Basilicata.

Sisina varia tra le ricette salate come la conosciutissima, ormai, dai suoi assidui ospiti la Massa grattata, un piatto semplice, povero, oggi dimenticato, dice la simpaticissima Sisina, ma un tempo molto apprezzato e di veloce preparazione, come i nutrienti Cavatelli ai funghi porcini e fagioli cannellini, piatto autunnale, uno dei più richiesti e le ricette dolci, come le Zeppole di San Giuseppe e le Crespelle di Natale. Tuti piatti riscoperti e proposti, dal passato al presente la tradizione antica raggiunge le tavole moderne del locale della contadina Sisina. Racconta di essersi appassionata alla cucina sin da piccola, da quando la mamma la lasciava in casa per andare a lavorare nei campi e la piccola Sisina si occupava del cibo, di far trovare pronto in tavola per la famiglia. Una volta adulta il suo sogno era quello di mettere su una trattoria tutta sua dove potersi sfiziare a cucinare non solo per i suoi cari. Voleva far assaporare le sue ricette a quanti non conoscessero quelle pietanze particolari.





Alla sua taverna arrivano persone da ogni parte d’Italia e non mancano personaggi noti del mondo dello spettacolo, della televisione, del giornalismo. Fra i tanti: Vittorio Sgarbi, che ha molto apprezzano le specialità proposte dalla cuoca, Franco di Mare di Uno Mattina, Elisa Isoardi, conduttrice di trasmissioni televisive sui cibi, Federico Quaranta giornalista eno-gastronomico arbitro dei piatti in gara alla prova del cuoco.

Sisina ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, ed è nota al pubblico che le segue, si ricordano La prova del cuoco con Antonella Clerici e Masterchef della cucina d’autore.

Da tempo molto frequentato e sempre più conosciuto il suo ristorante dove la brava cuoca dall’aria familiare e materna trasforme le uova, le carni, le verdure in pietanze molto apprezzate.

Edvige Cuccarese