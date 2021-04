Inserita in Economia il 14/04/2021 da Cinzia Testa Muciara Short Film Festival a Valderice (TP)

MUCIARA SHORT FILM FESTIVAL A VALDERICE (TP) IL primo Festival cinematografico con una sezione riservata gli autori e alle autrici nati/e o residenti in Sicilia in programma a Bonagia, Valderice (TP) il 1° agosto 2021

Concorso internazionale per cortometraggi a tema libero

Incontri con gli autori ed eventi speciali online e sul territorio trapanese

per la promozione del cortometraggio, di autori e case di produzione indipendenti



La prima edizione del Muciara Short Film Festival, concorso internazionale per cortometraggi a tema libero, si svolgerà a Valderice presso Piazza Tonnara di Bonagia, Valderice (TP) il 1 Agosto 2021. Il Festival è promosso dall’Associazione Bonagia Eventi e Promotion, attiva da anni nell’organizzazione di eventi, manifestazioni e rassegne sul territorio trapanese.



Dopo un anno difficile che, a causa delle misure straordinarie dovute alla pandemia da Covid-19, ha visto l’annullamento di numerose manifestazioni culturali ed eventi, nonché la lenta ripresa dell’industria cinematografica, lanciare un contest e un festival dedicato al cinema esordiente può sembrare una sfida.

«E invece proprio quest’anno che c’è bisogno di celebrare il cinema, uno dei settori e delle industrie più penalizzate dalla pandemia. Come quella degli eventi e delle manifestazioni pubbliche», dichiara Gaspare Gulotta, presidente dell’associazione Bonagia Eventi e Promotion, promotrice del Festival «C’è bisogno di tornare a riempire le piazze, le strade, i monumenti e di condividere l’esperienza di comunità. Noi, con l’organizzazione del Muciara Film Festival vogliamo dare il nostro contributo per il rilancio del territorio».

La prima edizione del Muciara Short Film Festival è stata pensata in un formato misto, che unisce le possibilità del digitale all’evento live. Il Festival inizia con un contest online, che si conclude il 30 giugno, rivolto a autori e case di produzione indipendenti, a cui si accede mediante sottoscrizione su FilmFreeway. Seguirà la selezione della giuria delle opere finaliste, che giungeranno fino alla serata evento del 1° agosto 2021 dove, nella suggestiva location della Tonnara di Bonagia, Valderice, si svolgerà la Premiazione. Saranno premiati i corti finalisti in Concorso e premiati i vincitori alla presenza di una giuria tecnica. Durante la serata verranno inoltre proiettati i lavori fuori Concorso di autori e autrici nati/e o residenti in Sicilia, selezionati dall´organizzazione in collaborazione con la direzione artistica.

Per l’ideazione e organizzazione del Muciara Film Festival, suo primo evento cinematografico, l’Associazione Bonagia Eventi e Promotion collabora con Silenzioinsala.com, che dal 2002 si occupa di informazione cinematografica con particolare attenzione al cinema indipendente, di genere e d’autore.







Vito Sugameli, fondatore e direttore di Silenzioinsala.com, nonché direttore artistico del Muciara Short Film Festival dichiara che: «con questo Festival inizia infatti una nuova avventura. Personalmente, il Muciara Film Festival coniuga le mie passioni di sempre (critica, cinema e filmmaking) ed è un’occasione unica di portare sul territorio un festival di cortometraggi che possa finalmente mettere radici».



Muciara Short Film Festival: il contest, le sezioni

Lo scopo del Festival è promuovere la forma espressiva e artistica del cortometraggio di autori e Case di Produzione indipendenti, operanti non solo nell’area mediterranea. Possono partecipare al Concorso opere realizzate in Italia e all’estero, purché sottotitolate in italiano o inglese. L´iscrizione al festival deve essere completata esclusivamente online sulla piattaforma Filmfreeway (filmfreeway.com/muciarashortfilmfestival) secondo le modalità riportate nel regolamento ufficiale del contest https://muciarashortfilmfestival.it/regolamento.

Scadenza del contest: 30 giugno 2021

Comunicazione ai finalisti selezionati: 16 luglio 2021

Serata di premiazione: 1° agosto 2021



Il Festival è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

• Sezione in Concorso

I corti selezionati verranno proiettati durante la serata evento e competeranno ai premi; ogni corto iscritto inoltre concorrerà automaticamente ai premi online. Questi saranno assegnati dalla redazione di Silenzioinsala.com e pubblicati nei canali ufficiali del festival.

• Sezione fuori Concorso

Opere di autori e autrici nati/e o residenti in Sicilia, selezionati dall´organizzazione in collaborazione con la direzione artistica. Non concorrono ai premi, ma verranno proiettate in occasione della serata evento del 1° agosto 2021.



Il regolamento del contest, i premi e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito web ufficiale: www.muciarashortfilmfestival.it.



Cinema internazionale sul territorio del trapanese: la location del Muciara Film Festival

Il Muciara Short Film Festival, nella sua doppia natura digitale/ live nasce con la volontà di portare nel trapanese consapevolezza cinematografica, riunire appassionati cinefili e spingere ulteriormente la crescita del territorio. Da molti anni, infatti, la Sicilia occidentale è sede di numerosi set cinematografici e televisivi, da ultima la serie tv Rai Makari, tratta dai bestseller di Gaetano Savatteri e diretta da Michele Soavi con protagonista Claudio Gioè.



Il Festival è ospitato nella suggestiva location della Tonnara di Bonagia, Valderice, parte dei progetti di valorizzazione del patrimonio che hanno portato, nel 2019, all’apertura del museo che si trova all’interno della Torre della Tonnara. Le muciare (dal nome arabo «mucir» che indica la barca più piccola della Tonnara, che serviva al Rais, il capo squadra, per spostarsi da un punto all´altro della tonnara) rappresentano reperti di archeologia industriale. Dopo essere rimaste per anni in condizioni di abbandono, molte associazioni sono sorte negli ultimi anni con lo scopo di ristrutturarle e recuperarle insieme alle architetture che le ospitano. Le Tonnare oggi sono sedi di musei, realtà culturali, enti che si occupano di valorizzazione del territorio.



Uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia antica diventa il palcoscenico della prima edizione del Muciara Film Festival.



L’organizzazione

Il Muciara Short Film Festival è il primo evento cinematografico dell’Associazione Bonagia Eventi e Promotion, attiva nell’organizzazione di manifestazioni e rassegne sul territorio trapanese. Il suo principale evento è il Tuna Fish Fest, giunto alla IV edizione, nato per promuovere il proprio territorio tramite eventi gastronomici al fine di far conoscere, ai visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, le risorse culturali e monumentali che insistono nel comune di Valderice.



Il Festival è ideato e organizzato in collaborazione con Silenzioinsala.com, sito di informazione cinematografica dal 2002. Nato dalla passione di un gruppo di professionisti amanti del cinema. Piano9 Produzioni è la fucina creativa alle spalle di Silenzioinsala.com: del team e della redazione fanno parte figure della produzione cinematografica, della comunicazione e dell´editoria. Silenzioinsala.com, mediante la redazione, si occuperà dell´assegnazione dei premi online e della selezione dei corti in Concorso.