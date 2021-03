Inserita in Cultura il 22/03/2021 da Cinzia Testa Festivalflorio: dal 13 al 20 giugno 2021 la rassegna culturale dell´isola di Favignana FESTIVALFLORIO: annunciate le date! L´ottava edizione della manifestazione culturale dell´isola da Favignana, cancellata nel 2020 a causa della pandemia, si terrà dal 13 al 20 giugno 2021. Tra musicisti e sorprese internazionali, il festival diretto da Giuseppe Scorzelli conferma le sue scelte orientate ad un alto livello artistico.

Torna, dopo un anno di assenza causato dalle restrizioni pandemiche, il Festivalflorio, la manifestazione culturale dell´isola di Favignana diretta da Giuseppe Scorzelli e incentrata su un ricco calendario di proposte tra musica e letteratura che anche in questa ottava edizione non mancherà di soddisfare l´interesse del pubblico di ogni genere e provenienza. La rassegna si svolgerà dal 13 al 20 giugno 2021 e ospiterà come sempre anche il prestigioso Premio Favignana, oltre ad una serie di sorprese internazionali che verranno comunicate strada facendo. Tra i primi ospiti in programma ci saranno il Kitty Hoff Trio (Germania), Elimi Jazz Quintet, il Duo Plano/Del Negro (Stati Uniti); Ida Pelliccioli; il duo Fiscella/Maiorana; Lydia Maria Bader (Germania); il Trami duo (Svizzera) e il duo Musica Nuda, composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. L´isola, che si è candidata recentemente a diventare la prima isola Covid free d´Italia su proposta del sindaco Francesco Forgione, ospiterà la rassegna in alcune delle sue più pittoresche cornici scenografiche, tra cui il Palazzo Florio e l´ex Stabilimento Florio, sede di una delle più antiche tonnare d´Italia. Ultteriori informazioni e dettagli saranno inviate nei comunicati a seguire.