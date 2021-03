Inserita in Cultura il 21/03/2021 da Direttore Giornata Mondiale dell’Acqua Webinar “Le scuole per l’acqua: la sostenibilità si insegna e si impara” Lunedì 22 marzo alle ore 10.00, in occasione della Giornata Mondiale dell’ Acqua, in diretta sui canali social di People Help the People, si svolgerà il webinar “Le scuole per l’acqua: la sostenibilità si insegna e si impara”.



Sarà un momento di riflessione e condivisione tra regioni italiane apparentemente simili ma in realtà molto diverse, di confronto e di creazione di spirito critico, grazie anche alla presentazione delle buone pratiche di comportamento sostenibile messe in pratica come individui, come classe o come istituto scolastico.



Partendo da questi spunti, People Help the People con il CeVI-Centro di Volontariato Internazionale, GMA Onlus (Montagnana, PD) e la Rete Green School della Regione Lombardia, coinvolgerà i ragazzi del Liceo Linguistico di Palermo “Ninni Cassarà” in un momento di confronto con altri 13 istituti scolastici appartenenti a diverse regioni italiane, per un totale di circa 410 studenti e 20 docenti.



Il progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” ha l’obiettivo di contribuire ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei cittadini sui contenuti dell’Agenda 2030 favorendo cambiamenti di comportamento e atteggiamenti attivi per la diminuzione dell’impatto antropico sull’ambiente.



E’realizzato dal Centro per il Volontariato Internazionale (CeVI) di Udine, con un partenariato costituito da gestori dell’acqua - MM Spa (Milano), CAFC (Udine), dal Comune di Milano (Ass. Transizione Ambientale), Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Università di Udine (DPIA); organizzazioni della società civile: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA), Cittadinanzattiva, People Help the People (PHP), Gruppo Missioni Africa (GMA), Solidarietà e Cooperazione CIPSI, progetto co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con AID 11788.