Inserita in Cronaca il 18/03/2021 da Cinzia Testa L’Associazione Come una volta è una nuova affiliata dell’A.N.A.S. Ci siamo affiliati da poco ad A.N.A.S. perché la nostra associazione “Come una volta” sposa appieno le sue linee guida che sono soprattutto a scopo sociale come le nostre - esordisce così Ursula Cianciaruso, collaboratrice dell´associazione di Albisola Superiore, in provincia di Savona-. Io sono un´allenatrice di pallacanestro e avevo in gruppo un bambino, Matteo, che si era ammalato di leucemia; tramite il bambino e la sua famiglia siamo entrati in contatto con l´associazione Abeo Liguria Onlus e da qualche anno insieme collaboriamo all´iniziativa "RegalAbeo". Vendiamo quindi le uova di Pasqua, prodotte dalla storica Cioccolateria Buffa di Genova, un piccolo regalo solidale di grande valore. Il ricavato ovviamente è devoluto al progetto di accoglienza "La Grande Casa dei Capitani Coraggiosi" portato avanti dall´Abeo Liguria. Siamo molto orgogliosi di poter contribuire a questo progetto sociale, due anni fa abbiamo venduto 600 uova- conclude Ursula- e più in generale con Abeo Liguria che ogni anno aiuta molti bambini malati e le loro famiglie". Quest´anno in collaborazione con il comitato territoriale di Anas Savona e il Centro Regionale Libertas Liguria, che hanno aderito alla nostra iniziativa, regaleremo le uova ai bambini più bisognosi.