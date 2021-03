Inserita in Cronaca il 17/03/2021 da Cinzia Testa A Trapani il WWF organizza un corso per guardie volontari e venatorie e ambientali - aprile 2021 Il WWF organizza a Trapani un Corso di formazione per aspiranti Guardie Volontarie Venatorie e Ambientali, ai sensi della Legge regionale n. 33/1997 e della Legge quadro n. 157/1992 in materia di tutela della fauna. Il corso prevede lezioni sulle seguenti materie:

Zoologia e botanica con prove pratiche di riconoscimento

Ecosistemi, habitats, biotipi, zone umide

Normativa sull´esercizio venatorio e sulla tutela degli animali

Armi e munizione da caccia e relativa legislazione

Tutela ambientale

Pesca nelle acque interne

Tutela dei boschi

Al termine del corso verrà rilasciato l´attestato di frequenza/partecipazione con il quale sarà possibile accedere all´esame presso la Ripartizione Faunistico Venatoria dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, al superamento del quale sarà possibile richiedere il rilascio del decreto prefettizio come Guardia giurata volontaria venatoria e ambientale. Il WWF cerca persone motivate e disponibili ad effettuare vigilanza venatoria e ambientale sul territorio della provincia di Trapani; chi fosse interessato può contattarci tramite il nostro profilo Facebook @guardiewwftrapani oppure via e-mail o telefono: guardiewwf.trapani@gmail.com

- cell. 329 9298191



CHI SONO LE GUARDIE WWF

Anche in Sicilia il WWF dispone di propri Nuclei provinciali di Guardie particolari Giurate che svolgono i propri servizi all’interno della provincia per la quale sono decretati; il loro decreto è rilasciato dalla Prefettura di appartenenza. Le Guardie volontarie del WWF svolgono le proprie funzioni ai sensi dell’art. 113 e segg. del T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), che consente a chi ne ha interesse di nominare G.P.G. da destinare a specifici compiti di vigilanza sulle materie che saranno indicate nel provvedimento di nomina, che costituisce titolo di Polizia.

In questi anni sono stati migliaia gli accertamenti di violazione effettuati dalle Guardie WWF, in stretta collaborazione con le Forze dell´ordine. Nel caso specifico, le Guardie Particolari Giurate del WWF hanno una competenza estesa su tutta la normativa Nazionale e Regionale, relativamente alla materia venatorie ed ambientale: dalla normativa sui rifiuti a quella sugli incendi boschivi, dall’ inquinamento in ogni sua forma alla disciplina della caccia e della pesca; ecc.

La Guardia Particolare Giurata del WWF è un Pubblico Ufficiale durante l’ espletamento delle proprie funzioni cosi come previsto dall’art 357 del Codice Penale; il P.U. nell’esercizio delle sue funzioni ha il potere di redigere atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso (dai processi verbali alle denunce ai rapporti di servizio).