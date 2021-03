Inserita in Politica il 14/03/2021 da Direttore Ridiamoci sopra.., sabato 13 marzo 2021 Lo sappiamo bene è lo dicono da sempre anche i maggiori esperti: ridere fa bene. E non solo, essere di buon umore ci consente di affrontare al meglio le giornate, relazionarci con le persone in maniera positiva ed è estremamente contagioso. Ecco perché abbiamo creato una nuova rubrica dedicata al buon umore: “Ridiamoci Sopra...”



Vignetta: Per Pasqua tutta Italia sarà zona rossa: niente pranzo

al ristorante e niente picnic fuori porta...