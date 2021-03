Inserita in Cultura il 12/03/2021 da Cinzia Testa Da lunedì su RAI 1 la serie tv Makari con le immagini di Erice Lunedì 15 marzo debutterà su RAI 1 la serie tv “Makari”, prodotta da Palomar, le cui scene sono state girate nel territorio della provincia di Trapani e, dunque, anche in quello ericino.



«Il Comune di Erice ha fortemente creduto in questo progetto, sostenendo l’iniziativa fin dagli albori – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Rossella Cosentino -. Alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio come il bosco, il Castello di Venere e la spiaggia, compariranno nel corso delle puntate e saranno dunque apprezzati dai telespettatori in prima serata, nella rete ammiraglia della RAI. Siamo certe, anche nell’ottica della sinergia con gli altri Comuni, che ciò possa contribuire ad un notevole ritorno di immagine in termini di promozione della destinazione Sicilia occidentale e, dunque, conseguentemente, allo sviluppo della promozione turistica, con positive ricadute sul piano economico. Pertanto invitiamo tutti i cittadini a collegarsi alle ore 18 sulla pagina Facebook del Distretto Turistico ed a seguire il webinar dal titolo Il cinema come traino per il turismo: Màkari e West of Sicily».