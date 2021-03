Inserita in Politica il 09/03/2021 da Direttore Corso di formazione per responsabili Organizzazioni di Volontariato Al via il prossimo 13 marzo alle ore 09:30 il corso per i responsabili delle Associazioni di Volontariato (ODV) organizzato da ANAS nazionale. Il corso è articolato su più moduli che spazieranno dalle nozioni gestionali ai principi di intervento in emergenza, passando naturalmente per la conduzione delle risorse umane, la motivazione dei volontari e la loro preparazione. Una parte del percorso formativo sarà dedicata ad approfondire le novità normative e regolamentari derivanti dalla riforma del Terzo Settore ormai fuori dalla sua fase di rodaggio e sarà occasione per analizzare e comprendere meglio le funzionalità e le opportunità concesse dal RUNTS, il registro unico nazionale del terzo settore. Il secondo modulo del corso nazionale riguarderà invece gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali della gestione di un’Associazione.

Ci si può prenotare alle attività di formazione on line, inviando una mail a sanita118@anasitalia.org