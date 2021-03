Inserita in Cronaca il 07/03/2021 da Direttore Rientra clandestinamente in Italia: tunisino arrestato dalla Polizia di Stato Era stato espulso dal territorio nazionale ed aveva tentato di rientrare clandestinamente in Italia, il tunisino arrestato martedì dalla Polizia di Stato di Trapani.

Il cittadino straniero, insieme ad altri connazionali, era stato rintracciato a largo di Pantelleria, a bordo un gommone lasciato alla deriva.

L’uomo, identificato dopo un lavoro effettuato in equipe dagli uomini della Polizia scientifica, dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile della Questura di Trapani era stato espulso lo scorso gennaio, mediante accompagnamento alla frontiera aerea.

A suo carico era stato contestualmente emesso un divieto di reingresso, la cui violazione ha fatto scattare l’arresto.