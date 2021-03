Inserita in Cronaca il 01/03/2021 da Cinzia Testa Nasce la Consulta Nazionale A.N.A.S. Animali Domestici Nasce la Consulta Nazionale A.N.A.S. Animali Domestici. Presidente della Consulta Nazionale sarà la Sig.ra Barbara Meloni, già Vice Presidente Vicario di A.N.A.S Provinciale Bergamo, con importante esperienza, come volontario in associazioni che si occupano del ricovero e cura di Cani disabili e della tutela degli animali.

Il compito di questa Consulta sarà in primis quello di aggregare ed affiliare ad A.N.A.S tutte le associazioni ed Enti che si occupano, con etica e vero servizio di volontariato, di cani e gatti, sotto forma di rifugi, canili e servizi per cani disabili; nonché quello di fornire servizi ed assistenza a queste associazioni, cercando di chiudere a livello nazionale convenzioni con cliniche veterinarie ed operatori nel mondo del Pet. La sig.ra Meloni collaborerà con la già esistente presidente della Consulta A.N.A.S. della Tutela degli animali per gestire insieme tutte quelle situazioni di violenza e soprusi sugli animali che richiede un intervento legale e degli organi competenti.