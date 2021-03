Inserita in Sport il 28/02/2021 da Direttore La Sigel, caparbiamente, ribalta la gara al tie-break alla sua prima volta in Pool Promozione Le giovani sigelline allenate da coach Daris Amadio nell´anticipo del sabato che inaugurava la post-season di serie A2 bagnano con una vittoria di misura il battesimo nella Pool Promozione edizione 2020/´21. Una partita attesa che segnava la prima storica assoluta partecipazione della Sigel Marsala alla fase che decreta per la prima classificata al termine delle dieci giornate il salto di categoria in Massima serie. Dopo l´iniziale paura, l´urlo liberatorio per una affermazione in rimonta sulle valenti avversarie di Omag San Giovanni in Marignano. Un successo reso arduo dalla piega che aveva preso il match ed arrivato all´appendice del quinto set. Una componente che non è mancata è stato lo spettacolo offerto dai sestetti, spesso intenti ad ingaggiare duelli sottorete e ad imbastire azioni infinite ed incerte. Al PalaBellina sotto di due giochi la Sigel, in un match messosi in salita, ha saputo reagire al passivo del doppio svantaggio. Questi i parziali disputati dopo le due ore di gioco totale: [17/25; 22/25; 25/16; 25/18; 15/9]. Tra gli scores più realizzativi tra le fila marsalesi a margine dell´incontro si annoverano i nomi di Pistolesi (19), Caruso e Gillis parimenti con 14 stampi. Top-scorer del match Silva Conceicao forte dei 21 palloni messi a terra. La Sigel in virtù di questo acuto casalingo si issa a quota 35 punti, mentre San Giovanni in Marignano sale a 31, staccando, momentaneamente, Soverato Volley in classifica.



Starting-six: Coach Saja si presenta a Marsala affidandosi alla ex del match Francesca Cosi e schiera la sua squadra con Berasi al palleggio; Fiore opposto; schiacciatrici Peonia e Coincecao; centrali Cosi e Ceron. Libero Bonvicini



Amadio, allenatore della Sigel Marsala, dispone il 6+1 che da qualche tempo a questa parte è lo stesso di sempre: diagonale palleggiatore/opposto con Demichelis e Mazzon; schiacciatrici Pistolesi e Gillis; centrali Parini e Caruso; libero Vaccaro