Inserita in Politica il 21/02/2021 da Direttore ANAS Sanità 118: possibile confusione sulle procedure in Lombardia ma disponibilità a tutelare tutti i posti di lavoro degli autisti soccorritori L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sta procedendo in questi giorni alla verifica dei requisiti dichiarati dalle ODV partecipanti e rimaste aggiudicatarie all’interno del sistema di selezione dinamico per l’affidamento del servizio 118 in regione Lombardia, ex art. 57 del Codice del Terzo Settore.



Abbiamo appreso degli organi di stampa della legittima preoccupazione circa il mantenimento dei livelli occupazionali di oltre 100 dipendenti. Invero, crediamo che tale reazione sia stata generata dal fatto che, contrariamente a quanto inizialmente previsto negli atti della selezione, l’aggiudicazione è stata definita dalla stessa AREU provvisoria, con la conseguenza di gettare i dipendenti, pur impiegati nella attività delle ODV, in un limbo non garantito.



Infatti, essendo una procedura di selezione tra associazioni di Volontari, non esisterebbe nessuna clausola obbligatoria di salvaguardia per il personale in affidamenti di tale genere. Sembrerebbe così che i dipendenti, che pure devono risultare in forze presso l’aggiudicatario, non essendo definitivo l’affidamento, non possono essere garantiti nell’eventuale possibilità di passaggio alle dipendenze di altre associazioni.



Come ANAS abbiamo comunicato all’AREU, alle altre Reti del Terzo settore e alle Organizzazioni dei lavoratori la piena disponibilità all’assunzione del personale, che potrebbe divenire presto in esubero per il venir meno della titolarità delle postazioni da un operatore all’altro.



Il momento della “competitività” propria della procedura si è concluso ed è il tempo di ripristinare il necessario spirito di collaborazione per garantire i servizi ai cittadini nonché preoccuparci della tutela del personale operante nel settore e dei relativi posti di lavoro.



Contiamo dei concludere il processo di selezione entro il 10 marzo. Eventuali interessati in possesso delle certificazioni obbligatorie in Lombardia potranno mandare il proprio CV a sanita118@anasitalia.org