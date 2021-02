Inserita in Politica il 15/02/2021 da Direttore Confasi Scuola richiesta chiarimenti alla Regione per il rientro in presenza degli alunni di scuola superiore di secondo grado La Confasi Scuola si è rivolta all´assore regionale all´Istruzione Roberto Lagalla per chiedere chiarmenti relativamente al rientro in presenza degli alunni di scuola superiore di secondo grado. Secondo Confasi "la Regione dovrebbe comunicare all ´ ufficio Scolastico Regionale (USR) e ai dirigenti degli istituti che la misura del 50% deve intendersi esclusivamente nella quantità di studenti din ogni singola aula. " Tutto ciò - scrivono nella nota il presidente regionale di Confasi Davide Lercara e i responsabili dei dipartimenti provinciali della scuola Vasta, Gimmilaro, Tulone, Liotta, Pavone e Rizzo- tenuto conto delle disposizioni nazionali che prevedono il rientro in presenza del 50 % della popolazione studentesca per evitare assembramenti esterni ed interni alle aule scolastiche. Un chiarimento che potrebbe scongiurare per taluni istituti scolastici siciliani, il cosiddetto "contagio da effetto aerosol" per l´eccessivo numero di studenti nelle aule".