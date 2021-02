Inserita in Politica il 15/02/2021 da Direttore TRAPANI. FESTA DI COMPLEANNO ABUSIVA: I CARABINIERI SANZIONANO 21 PERSONE Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Trapani hanno interrotto una festa organizzata in occasione di un compleanno, alla quale stavano partecipando 20 adulti e diversi bambini, svolta in violazione delle norme anti Covid.

I Carabinieri, proprio mentre stavano effettuando un servizio di controllo del territorio con il supporto del personale della Stazione Carabinieri di Trapani-Borgo Annunziata e dei militari del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, volto a garantire il rispetto della normativa di contenimento del Covid-19, hanno ricevuto la segnalazione da parte della locale Centrale Operativa che riferiva di un assembramento presso un noto centro ludico-ricreativo.

Al fine di verificare la veridicità della notizia, i Carabinieri hanno raggiunto il luogo indicato al cui interno hanno accertato lo svolgimento di una festa di compleanno con la presenza di bambini e relativi genitori, in una situazione di assembramento.

Nella circostanza, visto il mancato rispetto della vigente normativa finalizzata a tutelare la sicurezza e la salute pubblica della collettività, 20 partecipanti alla festa sono stati identificati e, dopo essere stati raggiunti da sanzioni amministrative da 400 euro ciascuno, sono stati invitati a lasciare la festa. Anche il titolare della struttura ricreativa è stato raggiunto dalla sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro ma, nei suoi confronti, è stato anche avviato il procedimento di sospensione provvisoria dell’attività per la durata di 5 giorni.